В прямоугольной трапеции острый угол равен 45°.Меньшая боковая сторона и меньшее основание равны по 20 см.Найдите большее основание
Геометрия
В прямоугольной трапеции острый угол равен 45°.Меньшая боковая сторона и меньшее основание равны по 20 см.Найдите большее основание
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
20см+20см=40см так как большая диагональ= сторона квадрата + катет
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