В прямоугольной трапеции острый угол равен 45°.Меньшая боковая сторона и меньшее основание равны по 20 см.Найдите большее основание

Геометрия

В прямоугольной трапеции острый угол равен 45°.Меньшая боковая сторона и меньшее основание равны по 20 см.Найдите большее основание

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