В прямоугольном треугольнике АВС из вершины прямого угла проведена высота СД, Угол АВС=56 градусов. Найдите угол ДСА

Геометрия
В прямоугольном треугольнике АВС из вершины прямого угла проведена высота СД, Угол АВС=56 градусов. Найдите угол ДСА
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сначала рассмотрим треуг. АВС. сумма углов треугол. = 180 град. Отсюда угол А = 180-90-56=34 град. Теперь рассмотрим треугл. АДС - он тоже прямоугольный, угол ДСА = 180-90-34=56 град.
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