В прямоугольном треугольнике АВС из вершины прямого угла проведена высота СД, Угол АВС=56 градусов. Найдите угол ДСА

Гость: Гость:

Сначала рассмотрим треуг. АВС. сумма углов треугол. = 180 град. Отсюда угол А = 180-90-56=34 град. Теперь рассмотрим треугл. АДС - он тоже прямоугольный, угол ДСА = 180-90-34=56 град.