В прямоугольном треугольнике АВС из вершины прямого угла проведена высота СД, Угол АВС=56 градусов. Найдите угол ДСА
Геометрия
В прямоугольном треугольнике АВС из вершины прямого угла проведена высота СД, Угол АВС=56 градусов. Найдите угол ДСА
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сначала рассмотрим треуг. АВС. сумма углов треугол. = 180 град. Отсюда угол А = 180-90-56=34 град. Теперь рассмотрим треугл. АДС - он тоже прямоугольный, угол ДСА = 180-90-34=56 град.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Проект 8-10 предложений.Какая природа бывает в России в разное время года ПЛИИИИИИИИИЗ ПОМОГИТЕ (По английскому)
Обществознание