Помогите пожалуйста написать перевод этого текста !!!!!ОЧЕНЬ СРОЧНО !!!!

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Помогите пожалуйста написать перевод этого текста !!!!!ОЧЕНЬ СРОЧНО !!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Празднование Дня Рождения в Великобритании всегда полно радости! Дети приносят подарки и открытки для именинника или именинницы. Затем празднование начинается! На вечеринке всегда много еды и напитков. Обычно много шариков в комнате, где проходит вечеринка. Дети носят праздничные шляпы и играют в праздничные игры. После этого настает время праздничного торта. Именинник или именинница задувает свечи и загадывает желание. Потом каждый поет песню 'Happy Birthday' ('С Днём Рождения'). Праздник в честь Дня Рождения очень веселый для каждого. _______________________________________ Вечеринка = празднование Дня Рождения ; Сами решайте, как Вам будет лучше ;)
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