Периметр треугольника Одна сторона составляет 2\9 его периметра, другая - 3/7. Чему р??вна длинна каждой из сторон треугольника
Математика
Периметр треугольника Одна сторона составляет 2\9 его периметра, другая - 3/7. Чему р??вна длинна каждой из сторон треугольника
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
9*7=63 см периметр 63/9*2=14см первая сторона 63/7*3=27 см вторая сторона 63-14-27=22см третья сторона
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Обществознание
Расшифруйте: ЕС, МФВ, ВБ, ВТО, МАГАТЭ, ЕЭС, ЮНКТАД, ГАТС, ОПЕК, НАФТА, АСЕСЕАН, БРИКС, АТЕС, СНГ, ШОС, МЕРКОСУР, ОДКБ, ЕАЭС, ОБСЕ.
Геометрия
Найдите площадь круга,если площадь вписанного в ограничивающую в его окружност?? квадрата,равна 72 дм квадратных