Периметр треугольника Одна сторона составляет 2\9 его периметра, другая - 3/7. Чему р??вна длинна каждой из сторон треугольника

Математика

Периметр треугольника Одна сторона составляет 2\9 его периметра, другая - 3/7. Чему р??вна длинна каждой из сторон треугольника

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