Найдите первый член и разность арифметической прогрессии (an) если a3=-23 a8=-8
Алгебра
Найдите первый член и разность арифметической прогрессии (an) если a3=-23 a8=-8
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