Человека можно назвать общителиным потому-что он ?

Окружающий мир
Человека можно назвать общителиным потому-что он ?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ОН говорит с людьми и некоторые очень вежливые. Люди это существа которые без слов нечего не могут сделать и вот тебе ответ 
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