Помгите назвать всех богов олимпа.
Литература
Помгите назвать всех богов олимпа.
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Зевс — верховный бог древнегреческого пантеона, бог неба, грома и молний.Гера — жена Зевса, покровительница брака, семейной любви. Посейдон — бог морской стихии. Аид — владыка царства мёртвых. Деметра — богиня плодородия и земледелия. Гестия — богиня домашнего очага. Афина — богиня мудрости, справедливости, наук и ремёсел. Арес — бог войны и кровопролития. Персефона — богиня весны, королева Царства Мёртвых. Афродита — богиня любви и красоты. Гефест — бог огня и кузнечного ремесла. Гермес — бог торговли, хитрости, скорости и воровства. Аполлон — бог света, покровитель искусств. Также бог-врачеватель и покровитель оракулов. Артемида — богиня охоты, покровительница всего живого на Земле. Дионис — бог виноделия и веселья.
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