Автомобиль ехал 3ч. со скоростью 85 км/ч, следующие 2ч. он снизил скорость на 15 км/ч, а последние 4ч. увеличил её до 90 км/ч. Какое расстояние проехал автомобиль за всё время движения? Помогите плиз :)
Математика
Автомобиль ехал 3ч. со скоростью 85 км/ч, следующие 2ч. он снизил скорость на 15 км/ч, а последние 4ч. увеличил её до 90 км/ч. Какое расстояние проехал автомобиль за всё время движения? Помогите плиз :)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
85 км/час*3 час=255 км (S=Vt) 85 км-15 км/час=70 км/час (сниженная скорость) 70 км/час*2 час=140 км 90 км/час*4 час=360 км 255 км+140 км+360 км=755 км (всего) Ответ: автомобиль проехал всего 755 км
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Математика