Автомобиль ехал 3ч. со скоростью 85 км/ч, следующие 2ч. он снизил скорость на 15 км/ч, а последние 4ч. увеличил её до 90 км/ч. Какое расстояние проехал автомобиль за всё время движения? Помогите плиз :)

Математика

Автомобиль ехал 3ч. со скоростью 85 км/ч, следующие 2ч. он снизил скорость на 15 км/ч, а последние 4ч. увеличил её до 90 км/ч. Какое расстояние проехал автомобиль за всё время движения? Помогите плиз :)

Автор: Гость