Подчеркнуть слова,в которых звуков меньше чем букв. В одной стране,в чудной стране,где не бывать тебе и мне,ботинок черным язычком весь день лакает молочко....

Русский язык

Подчеркнуть слова,в которых звуков меньше чем букв. В одной стране,в чудной стране,где не бывать тебе и мне,ботинок черным язычком весь день лакает молочко....

Автор: Гость