Хайку (хокку) на тему Утро Хайку это: 1строка -5 слогов 2строка -7 слогов 3строка -5 ??логов Помогите пожалуйста!!!)
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Хайку (хокку) на тему Утро Хайку это: 1строка -5 слогов 2строка -7 слогов 3строка -5 ??логов Помогите пожалуйста!!!)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На листьях роса, Птицы запели в лесу, Зажурчал ручей. (В хокку рифма не нужна, стих-то японский.)
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