Из двух городов одновременно навстречу друг другу вышли 2 товарных поезда. Один поезд ехал со скоростью 50км/ч, а другой 46км/ч. Какое расстояние между городами, если поезда встретились через 6 часов
Математика
Из двух городов одновременно навстречу друг другу вышли 2 товарных поезда. Один поезд ехал со скоростью 50км/ч, а другой 46км/ч. Какое расстояние между городами, если поезда встретились через 6 часов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 50+46=96(км/ч) - скорость сближения. 2) 96 х 6= 576(км) Ответ: 576 км. расстояние между городами
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