Из двух городов одновременно навстречу друг другу вышли 2 товарных поезда. Один поезд ехал со скоростью 50км/ч, а другой 46км/ч. Какое расстояние между городами, если поезда встретились через 6 часов

Математика

Из двух городов одновременно навстречу друг другу вышли 2 товарных поезда. Один поезд ехал со скоростью 50км/ч, а другой 46км/ч. Какое расстояние между городами, если поезда встретились через 6 часов

Автор: Гость