С какой целью Салтыков-Щедрин в сказке Дикий помещик сатира?

Гость: Гость:

Главный герой помещик. Митька его слуга, мышонок, помещики соседи, мужики. Идея рассказа в помещике который люто ненавидел крестьян, Он над ними жестоко издевался возомнив себя чем-то, что выше их и вся. Все крестьяне от него ушли, а помещик без крестьян то жить не может, труд для него - это что-то невообразимое. Он не работал, не умывался и стал похож на свинью. Щедрин показывает крестьян как оно и было и верит, что они станут свободными.