Чему обрадовался слоненок в сказке "жил на свете слоненок"

Гость: Гость:

Он радовался много чему,вот почитайте Жил на свете слонёнок. Это был очень хороший слонёнок. только вот беда: не знал он, чем ему заняться, кем быть. Так всё сидел слонёнок у окошка, сопел и думал, думал... Однажды на улице пошёл дождь. -У-у! - сказал промокший лисёнок, увидев в окошке слонёнка. - Ушастый какой! Да с такими ушами он вполне может быть зонтиком! Слонёнок обрадовался и стал большим зонтиком. И лисята, и зайчата, ежата - все прятались под его большими ушами от дождя. Но вот дождь кончился, и слонёнок снова загрустил. Он не знал, кем же ему всё-таки быть. Снова он сел у окошка и стал думать. Мимо пробегал зайчик. -О-о! Какой прекрасный длинный нос! - сказал он слонёнку. - Вы вполне могли бы быть лейкой! Добрый слонёнок обрадовался и стал лейкой. Он поливал цветы, деревья