Укажите, из какого произведения и какого писателя взят отрывок
Литература
Укажите, из какого произведения и какого писателя взят отрывок
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если отрывок вот этот: "Но вору-новотору эта покорность была не по нраву. Ему нужны были бунты, ибо усмирением их он надеялся и милость князя себе снискать, и собрать хабару с бунтующих. И начал он донимать глуповцев всякими неправдами, и действительно, не в долгом времени возжог бунты. Взбунтовались сперва заугольники, а потом сычужники" То автор М.Е.Салтыков-Щедрин. "История одного города"
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