Сочинение публицистического характера на тему:"О благородном поступке своего друга"

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Сочинение публицистического характера на тему:"О благородном поступке своего друга"
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
 я гулял со своим другом и на нас напали хулиганы . Я испугался и убежал . А мой друг собрал все свои силы и начал отбиваться а я тем временем вызвала полицию мой друг тогда был настоящим храбрецом.
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