Две девочки вышли одновременно навстречу друг другу из своих домов они встретили??ь через восемь минут одна шла со скоростью 60 м минуту а другая со скоростью 70 м минуту какое расстояние между домами девочка
Математика
Две девочки вышли одновременно навстречу друг другу из своих домов они встретили??ь через восемь минут одна шла со скоростью 60 м минуту а другая со скоростью 70 м минуту какое расстояние между домами девочка
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
70+60=130(м.)-шли 2д. 130×8=1040(м.) Ответ :1040м
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