Две девочки вышли одновременно навстречу друг другу из своих домов они встретили??ь через восемь минут одна шла со скоростью 60 м минуту а другая со скоростью 70 м минуту какое расстояние между домами девочка

Математика

Две девочки вышли одновременно навстречу друг другу из своих домов они встретили??ь через восемь минут одна шла со скоростью 60 м минуту а другая со скоростью 70 м минуту какое расстояние между домами девочка

Автор: Гость