Название столиц разных государств,автомобилей,журналов для детей.Какие из них на??о заключать в ковычки?
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Название столиц разных государств,автомобилей,журналов для детей.Какие из них на??о заключать в ковычки?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Названия марок автомобилей и журналов нужно заключать, названия столиц-нет
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