Двух Городов одновременно отошли навстречу друг другу товарные пассажирский пое??да товарный поезд шел со скоростью 56 км час воздушки со скоростью 07:04 километра в час каково расстояние между городами если поезда встретились ...

Математика
Двух Городов одновременно отошли навстречу друг другу товарные пассажирский пое??да товарный поезд шел со скоростью 56 км час воздушки со скоростью 07:04 километра в час каково расстояние между городами если поезда встретились через четыре часа
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 56÷4=14(км) 2) 14-7=7(км) 3)7+4=11(км) Ответ:11 расстояние между городами Как-то так Удачи!
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
Почему Михай Витязул заключил мир с Османской империей в 1598году
Ответить
Окружающий мир
Человека можно назвать общительным потому-что он ?
Ответить
Русский язык
Где водятся акулы?по русскому языку
Ответить
Другие предметы
Какие основные музыкальные термины
Ответить
Обществознание
Перечислите какие на ваш взгляд знания и умения нужны людям указанных в таблице п??офессий. Врач учитель водитель автобуса продавец
Ответить