Двух Городов одновременно отошли навстречу друг другу товарные пассажирский пое??да товарный поезд шел со скоростью 56 км час воздушки со скоростью 07:04 километра в час каково расстояние между городами если поезда встретились ...
Математика
Двух Городов одновременно отошли навстречу друг другу товарные пассажирский пое??да товарный поезд шел со скоростью 56 км час воздушки со скоростью 07:04 километра в час каково расстояние между городами если поезда встретились через четыре часа
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 56÷4=14(км) 2) 14-7=7(км) 3)7+4=11(км) Ответ:11 расстояние между городами Как-то так Удачи!
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