Почему Михай Витязул заключил мир с Османской империей в 1598году
История
Почему Михай Витязул заключил мир с Османской империей в 1598году
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В 1598 году умер последний Рюрикович царь Фёдор, после чего в стране начался долгий период анархии под названием Смута. Потому он и был вынужден заключить мир.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Окружающий мир
Русский язык
Другие предметы
Обществознание
Перечислите какие на ваш взгляд знания и умения нужны людям указанных в таблице п??офессий. Врач учитель водитель автобуса продавец
Українська література