Почему Михай Витязул заключил мир с Османской империей в 1598году

История
Почему Михай Витязул заключил мир с Османской империей в 1598году
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В 1598 году умер последний Рюрикович царь Фёдор, после чего в стране начался долгий период анархии под названием Смута. Потому он и был вынужден заключить мир.
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