Помогите!!!!!!!!!!!!!!пожаааааааааааааааааааааааааааааааааааааааллллллууйссссссссттттттттааааааа!!!!!!!! ЗАПИШИТЕ МОДЕЛИ ДВУХ ВЗАИМНО ОБРАТНЫХ УТВЕРЖДЕНИЙ

Математика
Помогите!!!!!!!!!!!!!!пожаааааааааааааааааааааааааааааааааааааааллллллууйссссссссттттттттааааааа!!!!!!!! ЗАПИШИТЕ МОДЕЛИ ДВУХ ВЗАИМНО ОБРАТНЫХ УТВЕРЖДЕНИЙ
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если числа a и  b взаимно обратные, то можно сказать, что число  a – это число, обратное числу  b, а число  b – это число, обратное числу  a. Также можно говорить, что числу  a обратно число  b, а числу  b обратно число  a Приведем примеры взаимно обратных чисел. Так как произведение  1·1 равно  1, то по определению числа  1 и  1 – взаимно обратные. Взаимно обратными числами  также являются следующие пары чисел:  2 и  1/2,  −5/7 и  −7/5,   и  ,   и  ,

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