Помогите!!!!!!!!!!!!!!пожаааааааааааааааааааааааааааааааааааааааллллллууйссссссссттттттттааааааа!!!!!!!! ЗАПИШИТЕ МОДЕЛИ ДВУХ ВЗАИМНО ОБРАТНЫХ УТВЕРЖДЕНИЙ
Математика
Помогите!!!!!!!!!!!!!!пожаааааааааааааааааааааааааааааааааааааааллллллууйссссссссттттттттааааааа!!!!!!!! ЗАПИШИТЕ МОДЕЛИ ДВУХ ВЗАИМНО ОБРАТНЫХ УТВЕРЖДЕНИЙ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если числа a и b взаимно обратные, то можно сказать, что число a – это число, обратное числу b, а число b – это число, обратное числу a. Также можно говорить, что числу a обратно число b, а числу b обратно число a Приведем примеры взаимно обратных чисел. Так как произведение 1·1 равно 1, то по определению числа 1 и 1 – взаимно обратные. Взаимно обратными числами также являются следующие пары чисел: 2 и 1/2, −5/7 и −7/5, и , и ,
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