Никто в классе не смог решить, надеюсь на вашу помощь! sin(5x)-2cos^2(x)+sin(9x)=-1

Алгебра
Никто в классе не смог решить, надеюсь на вашу помощь! sin(5x)-2cos^2(x)+sin(9x)=-1
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(sin5x+sin9x) - 2cos^2(x) + 1=0 2sin7xcos2x-(2cos^2(x) - 1)=0 2sin7xcos2x-cos2x=0 cos2x*(2sin7x-1)=0 cos2x=0                             2sin7x-1=0 2x=π/2+πn                         sin7x=1/2 x=π/4+(πn)/2, n∈Z             7x=(-1)^n*π/6+πk                                             x=(-1)^n*π/42+(πk)/7, n∈Z 
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