Никто в классе не смог решить, надеюсь на вашу помощь! sin(5x)-2cos^2(x)+sin(9x)=-1

Алгебра

Никто в классе не смог решить, надеюсь на вашу помощь! sin(5x)-2cos^2(x)+sin(9x)=-1

Автор: Гость