Какие жизненные формы встречаются у папоротников

Биология
Какие жизненные формы встречаются у папоротников
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Автор: Гость
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Гость:
Наши папоротники многолетние травянистые растения. В тропиках встречаются древовидные папоротники, лианы и эпифиты
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