Миша начал догонять Борю, когда расстояние между ними было 100 метров. Миша идёт со ??коростью 80 метров/минуту , а Боря со скоростью 60 метров/минуту. Через сколько времени Миша догонит Борю? Решите выражением.

Математика

Миша начал догонять Борю, когда расстояние между ними было 100 метров. Миша идёт со ??коростью 80 метров/минуту , а Боря со скоростью 60 метров/минуту. Через сколько времени Миша догонит Борю? Решите выражением.

Автор: Гость