Миша начал догонять Борю, когда расстояние между ними было 100 метров. Миша идёт со ??коростью 80 метров/минуту , а Боря со скоростью 60 метров/минуту. Через сколько времени Миша догонит Борю? Решите выражением.
Математика
Миша начал догонять Борю, когда расстояние между ними было 100 метров. Миша идёт со ??коростью 80 метров/минуту , а Боря со скоростью 60 метров/минуту. Через сколько времени Миша догонит Борю? Решите выражением.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
100: (80-20)=5(минут)
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