Кто спас русь от татаро-монгольского ига кто спас русь от крестоносцев

История
Кто спас русь от татаро-монгольского ига кто спас русь от крестоносцев
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Князь Дмитрий Донской, Куликовская битва
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