За 1/2м тесьмы заплатили на 6 руб чем за 1/5 м такой же тесьмы.Сколько стоит 1 м тесьмы?

Математика
За 1/2м тесьмы заплатили на 6 руб чем за 1/5 м такой же тесьмы.Сколько стоит 1 м тесьмы?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сначала приведём к общему знаменателю 1/2=5/10    1/5=2/10 5/10-2/10 =3/10  (3/10 стоят 6 руб) 1/10 стоит 6÷3= 2 рубля 2×10(частей) =20 руб стоит 1 м тесьмы
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