За 1/2м тесьмы заплатили на 6 руб чем за 1/5 м такой же тесьмы.Сколько стоит 1 м тесьмы?

Математика

За 1/2м тесьмы заплатили на 6 руб чем за 1/5 м такой же тесьмы.Сколько стоит 1 м тесьмы?

Автор: Гость