Правильно ли я выделила эти обороты?

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Правильно ли я выделила эти обороты?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тучи, охваченные огнем, дрогнули. они казались старше оставшихся здесь. в 5 перед словом "рожь" запятая не нужна. в 7 слово задумавшись с двух сторон выделить запятыми
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