А)(3/4+1/6)*3+(5/6-1/2):2/9 б) (1 1/5+2 3/10):1/2+(6 3/4-2 2/3):1 1/6
Математика
А)(3/4+1/6)*3+(5/6-1/2):2/9 б) (1 1/5+2 3/10):1/2+(6 3/4-2 2/3):1 1/6
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
а) (3/4+1/6)*3+(5/6-1/2)÷2/9=4 1/4 1)3/4+1/6=9/12+2/12=11/12 2)5/6-1/2=5/6-3/6=2/6=1/3 3)11/12*3=11/4=2 3/4 4)1/3÷2/9=1/3×9/2=3/2=1 1/2 5)2 3/4+1 1/2=2 3/4+1 2/4=3 5/4=4 1/4 б)(1 1/5+2 3/10)÷1/2+(6 3/4-2 2/3)÷1 1/6=19 3/8 1)1 1/5+2 3/10=1 2/10+2 3/10=3 5/10=3 1/2 2)6 3/4-2 2/3=6 9/12-2 8/12=4 1/12 3)1/2÷1/2=1/2×2/1=1 4)4 1/12÷2/9=49/12×9/2=49/4×3/2=147/8=18 3/8 5)1+18 3/8=19 3/8
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