Составь вопрос из предложенных слов. 1.fridge in butter there any is the? 2.short that with who is boy hair? 3.Ben's is book this? 4.the time what's? 5.summer last you go did where?
Английский язык
Составь вопрос из предложенных слов. 1.fridge in butter there any is the? 2.short that with who is boy hair? 3.Ben's is book this? 4.the time what's? 5.summer last you go did where?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1Is there any butter in the fridge? 2Who is that boy with short hair? 3Is this Ben's book? 4What's the time? 5Where did you go last summer?
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
География
Напишите название страны через территорию которой проходят Северный тропик и нулевой гринвичский Меридиан
Математика
Витя придумывал выражения если 1/2 этого времени равна 300с? выразите это время в секундах. в минутах
Литература
Литература
40 баллов ребята напишите, пожалуйста, сочинение по этим пунктам 1) Что такое доб??ота? 2)Уроки доброты ( в художественной литературе и в мо...