Почему гадюки, обитающие вблизи полярного круга, преимущественно чёрного цвета, а на юге – светлоокрашенные?

Биология
Почему гадюки, обитающие вблизи полярного круга, преимущественно чёрного цвета, а на юге – светлоокрашенные?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В полярных полюсах белые они,потому что гадюки маскируются с землёй(чтобы её не раздавили)                                                                   А в южн.полюсах они светлые,потому что они маскируются с сухой травой                                      
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