Определите тип взаимоотношений между организмами. Фотографии ниже. Варианты ответов (можно использовать несколько) : симбиоз хищничество паразитизм Пожалуйста , помогите. Дала 20 баллов.
Биология
Определите тип взаимоотношений между организмами. Фотографии ниже. Варианты ответов (можно использовать несколько) : симбиоз хищничество паразитизм Пожалуйста , помогите. Дала 20 баллов.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Скорей всего это паразитизм и хищничество Судя по картинкам
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