Определите тип взаимоотношений между организмами. Фотографии ниже. Варианты ответов (можно использовать несколько) : симбиоз хищничество паразитизм Пожалуйста , помогите. Дала 20 баллов.

Биология

Определите тип взаимоотношений между организмами. Фотографии ниже. Варианты ответов (можно использовать несколько) : симбиоз хищничество паразитизм Пожалуйста , помогите. Дала 20 баллов.

Автор: Гость