Прочитай предложения и пронумеруй их в последовательности причина следствие. в??я стая кажется сплошным тёмным комом. летают розовые скворцы очень быстро, невысоко над землёй. на лету птицы держатся близко друг к друга.

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Прочитай предложения и пронумеруй их в последовательности причина следствие. в??я стая кажется сплошным тёмным комом. летают розовые скворцы очень быстро, невысоко над землёй. на лету птицы держатся близко друг к друга.

Автор: Гость