Прочитай предложения и пронумеруй их в последовательности причина следствие. в??я стая кажется сплошным тёмным комом. летают розовые скворцы очень быстро, невысоко над землёй. на лету птицы держатся близко друг к друга.
Русский язык
Прочитай предложения и пронумеруй их в последовательности причина следствие. в??я стая кажется сплошным тёмным комом. летают розовые скворцы очень быстро, невысоко над землёй. на лету птицы держатся близко друг к друга.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Летают розовые скворцы очень быстро, невысоко над землёй. На лету птицы держатся близко друг к друга. Вся стая кажется сплошным тёмным комом.
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