Вот прошу помочь, рос ставить запитые в тексте! ПОМОГИТЕЕЕЕЕ!!!!!! Буйна й не пролазна тайга стояла зачарована. Високі могутні дерева змагалися за сонячне проміння. Високі сорокаметрові кедри тягнулися до сонця висунувши худі...

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Вот прошу помочь, рос ставить запитые в тексте! ПОМОГИТЕЕЕЕЕ!!!!!! Буйна й не пролазна тайга стояла зачарована. Високі могутні дерева змагалися за сонячне проміння. Високі сорокаметрові кедри тягнулися до сонця висунувши худі довгі стовбури до неба - це був перший ярус. Слідом за кедрами гнулися велетенські осики та інші листаті гіганти стали другим ярусом.Потім височена ліщіна колючого горіха ялини берестина черемха обвиті ліанами дикого винограду піднімалися у верх третім ярусом. А ось у четвертому ярусі панував хаос місцями росла звичайна ліщіна височені трави і бурьяни повалені дерева спочивали. Внизу по землі слався мох пообростало усе внизу було темно і вогко . Недрі не сходимі не зміряні. Маленький смугастий звірок сидів собі на на поваленій кедрині и пильно як науковець розглядав торішній грибок раптом пошорошився. В недрях тайги надзвичайна тиша як у стародавньому храмі незвичайного бога. Лише рябок замер на гілці мов сучок. На поваленій кедрині грався сонячними зайчиками звірок-бурундук задравши хвостика перестрибнув через них зникаючі у траві. У низу під заростями видніеться стежка на яку ще не ступала нога людська!

Автор: Гость