Напишите анотацию рассказа Ивана Сергеевича Тургенева "Муму"

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1. Иван Сергеевич Тургенев 2. Муму — рассказ 3. Грустный расказ 4. Графиня, Герасим, Муму, прачка Татьяна. Все происходит в Москве. У старой барыни служит дворником глухонемой мужчина Герасим. Герасиму нравится прачка Татьяна, однако барыня выдает её замуж за пьяницу Капитона. Герасим спасает тонущую собачку и привязывается к ней. Но барыня приказывает утопить Муму за то, что она лает по ночам. Герасим топит Муму в Москва-реке и возвращается в деревню.