Помогите пожалуйста решить 21 номер
Алгебра
Помогите пожалуйста решить 21 номер
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X будет равно одному1
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Русский язык
Подчеркнуть слова,в которых звуков меньше чем букв. В одной стране,в чудной стране,где не бывать тебе и мне,ботинок черным язычком весь день лакает...
Українська мова
Вот прошу помочь, рос ставить запитые в тексте! ПОМОГИТЕЕЕЕЕ!!!!!! Буйна й не пролазна тайга стояла зачарована. Високі могутні дерева змагалися...