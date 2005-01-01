12 декабря в нашей стране отмечается день конституции Российской Федерации какому событию посвящён этот праздник чем важна Конституция РФ для граждан страны 7-8 предложений 4 класс сочинение
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12 декабря в нашей стране отмечается день конституции Российской Федерации какому событию посвящён этот праздник чем важна Конституция РФ для граждан страны 7-8 предложений 4 класс сочинение
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В этот день на референдуме в 1993 году была принята российская Конституция.
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