Lg^2x^4 - lgx^14 = 2
Алгебра
Lg^2x^4 - lgx^14 = 2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
16*lg^2x-14lgx-2=0 Пусть lgx=a,x>0 16a^2-14a-2=0 8a^2-7a-1=0 D=81 a1=-1/8 a2=1 lgx=-1/8 lgx=1 x=10^(-1/8) x=10
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