Вiд поданих слiв утвори назви ознак предметiв:честь, улесливiсть, користь, щастя, ти??день, совiсть
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Вiд поданих слiв утвори назви ознак предметiв:честь, улесливiсть, користь, щастя, ти??день, совiсть
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Чесний, улесливий, корисний,щасливий, тижневий, совісний
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