Чем отличаются климатические условия материка севера и юга Северной Америки

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Как бы Северная часть подвергалась древнему оледению, то есть большинство территортй находятся подо льдом, также сев.часть находится близко к сев.полюсу поэтому там суровая холодная погода, а юж.часть пересекается сев.тропиком поэтому тепло