Расшифруйте: ЕС, МФВ, ВБ, ВТО, МАГАТЭ, ЕЭС, ЮНКТАД, ГАТС, ОПЕК, НАФТА, АСЕСЕАН, БРИКС, АТЕС, СНГ, ШОС, МЕРКОСУР, ОДКБ, ЕАЭС, ОБСЕ.
Обществознание
Расшифруйте: ЕС, МФВ, ВБ, ВТО, МАГАТЭ, ЕЭС, ЮНКТАД, ГАТС, ОПЕК, НАФТА, АСЕСЕАН, БРИКС, АТЕС, СНГ, ШОС, МЕРКОСУР, ОДКБ, ЕАЭС, ОБСЕ.
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Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе-ОБСЕ Содружество Независимых Государств-СНГ Генеральное соглашение по торговле услугами-ГАТС Европейское экономическое сообщество-ЕЭС Міжнародний фонд "Відродження"-МФВ Европейский союз-ЕС Всемирный банк-ВБ Всемирная торговая организация-ВТО Международное агентство по атомной энергии-МАГАТЭ Конференция ООН по торговле и развитию-ЮНКТАД Организация странэкспортеров нефти-ОПЕК Североамериканское соглашение о свободной торговле-НАФТА Ассоциация стран Юго-Восточной Азии-АСЕАН Бразилия.Россия. Индия.Китай.Южно-Африканская республика.-это сокращенно БРИКС Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество-АТЭС Шанхайская организация сотрудничества-ШОС МЕРКОСУР-общий рынок стран Южной Америки Организация Договора о коллекти́вной безопасности-ОДКБ Евразийский экономический союз-ЕАСЭ
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Найдите площадь круга,если площадь вписанного в ограничивающую в его окружност?? квадрата,равна 72 дм квадратных