Найдите площадь круга,если площадь вписанного в ограничивающую в его окружность ??вадрата,равна 36 см^2

Математика

Найдите площадь круга,если площадь вписанного в ограничивающую в его окружность ??вадрата,равна 36 см^2

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