Найдите площадь круга,если площадь вписанного в ограничивающую в его окружность ??вадрата,равна 36 см^2
Математика
Найдите площадь круга,если площадь вписанного в ограничивающую в его окружность ??вадрата,равна 36 см^2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По формуле а² +в² = с² 36+36 = 72 см это квадрат диаметра окружности Площадь круга π/4*72 = 56,55см²
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