После того,как школьник выпил всю воду из бутылки,в ней осталось V=0,45 мл воды в виде капель на стенках. Он плотно закрыл бутылку и поставил её около окна. Под действием солнечных лучей вся вода внутри бутылки испарилась. Опре...
Физика
После того,как школьник выпил всю воду из бутылки,в ней осталось V=0,45 мл воды в виде капель на стенках. Он плотно закрыл бутылку и поставил её около окна. Под действием солнечных лучей вся вода внутри бутылки испарилась. Определите плотность получившейся смеси,если первоначальная плотность воздуха составляет плотность=1,2кг/м3,а плотность воды =1000кг/м3. Ответ выразите в кг/м3,округлив до десятых. Вместимость бутылки равна V=1,5 Л.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано Vo=0,45*10^-3 м3 p1=1,2 кг/м3 V=1,5 л p=m/V=(m1+m2)/V=m1/V +m2/V p1=m1/V=1,2 кг/м3- плотность воздуха p2=m1/V=p*Vo/V=1000*0,45*10^-6/1,5*10^-3=0,3 кг/м3 p=1,2+0,3=1,5 кг/м3
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