После того,как школьник выпил всю воду из бутылки,в ней осталось V=0,45 мл воды в виде капель на стенках. Он плотно закрыл бутылку и поставил её около окна. Под действием солнечных лучей вся вода внутри бутылки испарилась. Опре...

Физика

После того,как школьник выпил всю воду из бутылки,в ней осталось V=0,45 мл воды в виде капель на стенках. Он плотно закрыл бутылку и поставил её около окна. Под действием солнечных лучей вся вода внутри бутылки испарилась. Определите плотность получившейся смеси,если первоначальная плотность воздуха составляет плотность=1,2кг/м3,а плотность воды =1000кг/м3. Ответ выразите в кг/м3,округлив до десятых. Вместимость бутылки равна V=1,5 Л.

Автор: Гость