В продуктовом магазине выставили на продажу коробку со 110 лимонами. После того как несколько человек купили по 2 лимона, в коробке осталось 80 лимонов. Сколько человек купили по 2 лимона?

Математика

В продуктовом магазине выставили на продажу коробку со 110 лимонами. После того как несколько человек купили по 2 лимона, в коробке осталось 80 лимонов. Сколько человек купили по 2 лимона?

Автор: Гость