В продуктовом магазине выставили на продажу коробку со 110 лимонами. После того как несколько человек купили по 2 лимона, в коробке осталось 80 лимонов. Сколько человек купили по 2 лимона?
Математика
В продуктовом магазине выставили на продажу коробку со 110 лимонами. После того как несколько человек купили по 2 лимона, в коробке осталось 80 лимонов. Сколько человек купили по 2 лимона?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 110-80=30(чел) 2)30:2=15(чел) Ответ:15 человек купили по 2 лимона.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Русский язык
Пожалуйста подскажите формы времени глагола пожелать(по два примера на каждое вр??мя)заранее спасибо
История