В продуктовом магазине выставили на продажу коробку со 110 лимонами. После того как несколько человек купили по 2 лимона, в коробке осталось 80 лимонов. Сколько человек купили по 2 лимона?

Математика
В продуктовом магазине выставили на продажу коробку со 110 лимонами. После того как несколько человек купили по 2 лимона, в коробке осталось 80 лимонов. Сколько человек купили по 2 лимона?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 110-80=30(чел) 2)30:2=15(чел) Ответ:15 человек купили по 2 лимона.
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