Дроби в порядки возвростания 3/8 1/2 1/8 7/8 5/8 3/4 1/4
Математика
Дроби в порядки возвростания 3/8 1/2 1/8 7/8 5/8 3/4 1/4
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Все дроби нужно привести к одному знаменателю (здесь - к 8), а затем сравнить числители. 1/2 = 4/8, 3/4 = 6/8, 1/4 = 2 /8 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4, 7/8
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