В произведении 8*12 представь второй множитель в виде суммы двух однозначных чисел.Вычисли произведение разными способами.(СРОЧНО!)
Математика
В произведении 8*12 представь второй множитель в виде суммы двух однозначных чисел.Вычисли произведение разными способами.(СРОЧНО!)
Ответ(ы):
Гость:
8*12= представим 12 в виде суммы чисел 3 и 9 8*(3+9)= =24+72=96
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