В произведении 8*12 представь второй множитель в виде суммы двух однозначных чисел.Вычисли произведение разными способами.(СРОЧНО!)

Математика

В произведении 8*12 представь второй множитель в виде суммы двух однозначных чисел.Вычисли произведение разными способами.(СРОЧНО!)

Автор: Гость