В пункте Проката 117 Велосипедов.Из них 78 взяли вело-туристы.В ремонте находится в 6 раз велосипедов ,чем у туристов.Сколько свободных велосипедов В пункте проката??? Помогите решить! :3
Математика
В пункте Проката 117 Велосипедов.Из них 78 взяли вело-туристы.В ремонте находится в 6 раз велосипедов ,чем у туристов.Сколько свободных велосипедов В пункте проката??? Помогите решить! :3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Всего 117 Взяли 78 В ремонте находится 13 велосипедов (78/6=13) 117-78-13=26 велосипедов свободно
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