В пункте Проката 117 Велосипедов.Из них 78 взяли вело-туристы.В ремонте находится в 6 раз велосипедов ,чем у туристов.Сколько свободных велосипедов В пункте проката??? Помогите решить! :3

Математика

В пункте Проката 117 Велосипедов.Из них 78 взяли вело-туристы.В ремонте находится в 6 раз велосипедов ,чем у туристов.Сколько свободных велосипедов В пункте проката??? Помогите решить! :3

Автор: Гость