В рассказе Л. Воронковой повествуется о девочке Танюше, которая вместе с подружко?? Алёнкой ходила зимой на речку, хотя бабушка запретила ей туда ходить. Девочка не послушалась, но бабушка всё равно об этом узнала. Следы от как...

Литература
В рассказе Л. Воронковой повествуется о девочке Танюше, которая вместе с подружко?? Алёнкой ходила зимой на речку, хотя бабушка запретила ей туда ходить. Девочка не послушалась, но бабушка всё равно об этом узнала. Следы от какой обуви выдали девочку?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
В рассказе Л. Воронковой повествуется о девочке Танюше, которая вместе с подружкой Алёнкой ходила зимой на речку, хотя бабушка запретила ей туда ходить. Девочка не послушалась, но бабушка всё равно об этом узнала. Следы от какой обуви выдали девочку?
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