В рассказе Л. Воронковой повествуется о девочке Танюше, которая вместе с подружко?? Алёнкой ходила зимой на речку, хотя бабушка запретила ей туда ходить. Девочка не послушалась, но бабушка всё равно об этом узнала. Следы от как...

Литература

В рассказе Л. Воронковой повествуется о девочке Танюше, которая вместе с подружко?? Алёнкой ходила зимой на речку, хотя бабушка запретила ей туда ходить. Девочка не послушалась, но бабушка всё равно об этом узнала. Следы от какой обуви выдали девочку?

Автор: Гость