В раствор массой 100 г, содержащий 10% поваренной соли, добавили 20 г этой же соли. Вычислите массовую долю. поваренной соли в полученном растворе.

Химия
В раствор массой 100 г, содержащий 10% поваренной соли, добавили 20 г этой же соли. Вычислите массовую долю. поваренной соли в полученном растворе.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Для начала найдем массу растворимого вещества, которая была: 1)mр.в.1=Wр.в.1*mр-ра1/100%=10%*100г/100%=10г Теперь найдем: 2)mр.в.2=10г+20г=30г Если увеличилась масса растворимого вещества, значит и увеличилась масса раствора: 3)mр-ра2=100г+20г=120г Можем найти Wр.в2: 4)Wр.в.2=mр.в2./mр-ра2 * 100%=30г/120г*100%=25%
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