В равнобедренном треугольнике основание в два раза меньше боковой стороны, а периметр равен 50 см.найдите стороны треугольника.

Геометрия
В равнобедренном треугольнике основание в два раза меньше боковой стороны, а периметр равен 50 см.найдите стороны треугольника.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть основание равно х см, тогда боковая сторона равна 2х см. 50=2х+2х+х 50=5х х=10 Стороны равны 10, 20 и 20 см
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