В равнобедренном треугольнике основание в два раза меньше боковой стороны, а периметр равен 50 см.найдите стороны треугольника.

Геометрия

В равнобедренном треугольнике основание в два раза меньше боковой стороны, а периметр равен 50 см.найдите стороны треугольника.

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