В равнобедренном треугольнике периметр равен 60 дм, а одна из его сторон 25 дм. Найдите длины остальных сторон

Геометрия

В равнобедренном треугольнике периметр равен 60 дм, а одна из его сторон 25 дм. Найдите длины остальных сторон

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