В равнобедренном треугольнике периметр равен 60 дм, а одна из его сторон 25 дм. Найдите длины остальных сторон
Геометрия
В равнобедренном треугольнике периметр равен 60 дм, а одна из его сторон 25 дм. Найдите длины остальных сторон
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Одна из сторон точно 25 т.к треугольник равнобедренный АВ=АС=25 Если периметр равен 60 То вторая сторона равна 60=25+25+х Решить уравнение х+25+25=60 х=60-(25+25) х=10=>ВС=10 ПРОВЕРКА: 25+25+10=60
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