В равнобедренном треугольнике угол при основании равен 30 градусов чему равен уго?? при вершине?

Математика
В равнобедренном треугольнике угол при основании равен 30 градусов чему равен уго?? при вершине?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Угол при вершине равен 120 градусов
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